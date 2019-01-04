ماذا قال كلوب بعد الخسارة من مانشستر سيتي؟

المصدر: وكالات

بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم، اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، أمرا مذهلا، نظرا لافتقار فريقه لخبرة الفوز بالألقاب.

ووصف كثيرون المباراة في مانشستر أنها ربما تكون حاسمة في صراع المنافسة على اللقب، إذ كان فوز ليفربول سيمنحه التفوق بفارق عشر نقاط، قبل 17 مباراة من النهاية، وبعد انتهاء مواجهتيه ضد مانشستر سيتي.

وقال كلوب "لم تكن أفضل مباراة لنا، ولكن لا توجد مشكلة كبيرة، لازلنا في الصدارة وقلت للاعبين إن هذا أمر جيد بأننا مازلنا في المركز الأول".

وتابع "أنا أحب فينسنت كومباني، ولكن كيف لا يحصل على بطاقة حمراء بعد تدخله على محمد صلاح، مو كان في طريقه للمرمى مباشرةً".

وأضاف كلوب "أؤمن في هذه المجموعة من اللاعبين أكثر مما تتخيلوا. كنت على استعداد لدفع أي مبلغ من المال لو أبلغني أي شخص أنني بعد المباراتين ضد سيتي سأتفوق عليه بأربع نقاط. كنت أعتقد أن هذا ليس ممكنا".

"لو فزنا باللقب في 5 من آخر 10 مواسم لكان الأمر مختلفا. لا نملك هذه الخبرة. ما زلنا في موقف جيد وأنا سعيد للغاية".

وأضاف "كنت أعلم أن سيتي يستطيع الفوز علينا وهذا ليس أمرا جديدا. فاز علينا 5-صفر في الموسم الماضي. الأمر لا يتعلق بالتفوق النفسي لطرف أو لآخر. لم نكن محظوظين فقط".

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