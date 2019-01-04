صلاح في قائمة "الأغلى" و رونالدو خارجها

المصدر: البيان الالكتروني

بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها كريستيانو رونالدو، فإن قائمة "أغلى 10 لاعبين في العالم" لم تشمل اسمه، ليتربع على عرشها البرازيلي نيمار، ويحل النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع.

وبحسب قائمة "كي. بي. إم. جي"، فقد بلغت قيمة رونالدو السوقية 107,3 مليون يورو، وهو رقم لم يؤهله لدخول القائمة، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وبلغت قيمة نيمار التي تعد الأكثر كلفة في سوق الانتقالات حتى الآن، 229 مليون يورو، ليحل في المركز الأول، فيما يأتي زميله في نادي باريس سان جرمان، مبابي الذي فرض نفسه بقوة في مونديال روسيا، في المركز الثاني بـ215 مليون يورو.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فحل في المركز في المركز الثالث بــ203 مليون يورو، متقدما على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بقيمة 168 مليون يورو.