ميسي ينهي 2018 متفوقاً على رونالدو بهذا اللقب

المصدر: البيان الالكتروني

حقق اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، لقبا جديدا يكتب في سجلاته التاريخية الكروية متفوقاً على منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وحسم لقب هداف العام 2018.

وبعد انتهاء مباراة يوفنتوس أمام نادي سامبدوريا في الجولة الأخيرة من هذا العام من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بنتيجة هدفين لهدف لمصلحة السيدة العجوز على ملعب تورينو وتسجيل صاروخ ماديرا هدفي اليوفي ومنحه النقاط الثلاث كاملة وتصدره ترتيب هدافي "السيريا أي"، إلا أن ميسي أصبح هداف العام 2018.

واستطاع ميسي في هذا العام تسجيل 51 هدفًا مع منتخب بلاده الأرجنتين، ونادي برشلونة، من بينها 47 هدفًا مع النادي الكتالوني في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، ووفقًا للإحصائيات فإن ميسي يسجل هدفًا كل 82 دقيقة، بالإضافة إلى 4 أهداف مع المنتخب الأرجنتيني، وفق صحيفة "آس" الاسبانية.

وكان أمام رونالدو الفرصة في التغلب على البرغوث في مباراة السبت 29 ديسمبر 2018، حيث كان الفارق بينهما 5 أهداف قبل خوض رونالدو لقاء سمبدوريا، إلا أنه نجح فقط في تسجيل هدفين، ليمنح ميسي هذا اللقب الشرفي بفارق 3 أهداف، لينهى العام 2018 برصيد 49 هدفًا، سجل منها الدون مع منتخب بلاده البرتغال 6 أهداف.

ويأتي النجم الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثالث بـ 44 هدفا مع الريدز.