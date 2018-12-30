رونالدو يسجل رقماً سلبياً لم يعرفه منذ العام 2011

المصدر: البيان الالكتروني

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بصورة ملفتة للنظر هذا الموسم رفقة نادي يوفنتوس الإيطالي منذ انتقاله لصفوف الفريق قادماً من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي ويتصدر قائمة هدافي الكالتشيو حتى الأن برصيد 14 هدفا.

وعلى الرغم من سجله الحافل بالإنجازات والغزارة التهديفية، إلا أن رونالدو سجل رقماً سلبياً في العام 2018 لم يتذوقه منذ العام 2011 وهو خاص بسجله التهديفي طوال العام.

فمنذ العام 2011 دائماً ما يتجاوز رونالدو حاجز الخمسين هدفاً أو أكثر، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك هذا العام على الرغم من تألقه وتصدره جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 14 هدفاً حتى الأن.

وسجل رونالدو 49 هدفاً هذا العام بواقع 43 هدفاً ما بين يوفنتوس وناديه السابق ريال مدريد وستة أهداف مع المنتخب البرتغالي، إلا أن رصيده بالفعل توقف هذا العام ولن يكون قادراً على تخطي حاجز الخمسين هدفاً للمرة الأولى منذ العام 2011، بحسب "يوروسبورت".

وكان أفضل سجل تهديفي لكريستيانو رونالدو في العام 2013 حينما سجل 66 هدفاً بواقع 49 هدفاً بقميص نادي ريال مدريد الإسباني و 10 أهداف رفقة المنتخب البرتغالي وسبعة أهداف أخرى.

وفي موسم 2014 سجل رونالدو 61 هدفاً ويمتلك السجل التهديفي الأبرز ببطولة دوري أبطال أوروبا حينما سجل 17 هدفاً، ومنذ هذا العام وحتى العام 2017 بدأ سجله التهديفي ينخفض بواقع 57 و 55 و 53 هدفاً على الترتيب.