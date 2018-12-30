برشلونة ينفي التوصل إلى اتفاق مع رابيو

المصدر: أ ف ب

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم "الأحد" تواصله مع الفرنسي أدريان رابيو ورغبته بالتعاقد معه، نافيا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب الذي سبق له أن أبدى رغبته بمغادرة فريقه باريس سان جرمان.

وأشار حامل لقب الليغا ومتصدر الترتيب حالياً، إلى أنه تواصل مع اللاعب البالغ 23 عاما "في أغسطس وقبل أسبوع"، مضيفاً في بيان "في الحالتين، التواصل حصل مع مسؤولين رياضيين في نادي باريس سان جرمان لاظهار اهتمام برشلونة بأدريان رابيو".

وشدد النادي على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية، نافيا وجود "أي اتفاق من أي نوع مع أدريان رابيو" الذي سبق له أن رفض تمديد عقده مع ناديه، والذي ينتهي أواخر الموسم الحالي.

وفي ظل ذلك، سيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين: بيع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية "يناير" لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل.

وشدد النادي الكاتالوني في بيانه على أنه "يرغب دائما العمل بشفافية قصوى، أكان مع باريس سان جرمان أو أي ناد آخر".

وتتحدث التقارير الصحافية الكاتالونية منذ أسابيع عن انتقال وشيك لرابيو من باريس الى برشلونة.

وشددت رابيو على "عدم وجود أي اتفاق مع أي نادٍ"، موضحة "لا يحق لنا التحدث الى أي نادٍ قبل الأول من يناير (بدء فترة الانتقالات الشتوية)، ولن أتحدث إلى أي نادٍ قبل" هذا التاريخ.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي قد أشار في وقت سابق الى أن رابيو سيترك بطل الدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده، مشيراً لموقع "ياهو سبورتس" إلى أن النادي قرر بالتالي وقف أي محادثات مع اللاعب الذي نشأ في صفوفه.

ونقل الموقع عن هنريكي قوله أنه "لا يستبعد" رحيل رابيو خلال الشتاء.