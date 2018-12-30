محمد صلاح كاد يبكي يورغن كلوب

المصدر: البيان الالكتروني

لم يستطع المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول إخفاء سعادته الغامرة بالانتصار على آرسنال بخمسة أهداف لهدف في قمة الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه تحدث بشكل خاص عن النجم المصري محمد صلاح عقب تركه ركلة الجزاء لصالح زميله فيرمينو.

ثلاثية فيرمينو، وهدفا صلاح وماني، قادت ليفربول لإسقاط آرسنال وإنهاء ليفربول العام 2018 على أفضل حال.

كما أن ليفربول استغل تعثر توتنهام وصيفه أمام ولفرهامبتون بالخسارة 3-1 في ويمبلي بشكل مفاجئ.

وتحدث كلوب بشكل خاص عن ترك محمد صلاح ركلة الجزاء الثانيةK التي احتسبت لليفربول من أجل زميله روبرتو فيرمينو، رغم أن صلاح ينافس على صدارة الهدافين كلًا من أوباميانج وهاري كين، وكانت ركلة الجزاء تلك لتمنحه التفوق عليهما.

كلوب مدح سلوك صلاح ، وفق صحيفة "آس" الاسبانية، قائلًا: "كنا نعرف في الشوط الثاني ان المباراة لن تنتهي لكننا أردنا السيطرة، صلاح أعطى ركلة الجزاء لفيرمينو، لقد كنت قريبًا من البكاء، لأننا نعرف أهمية التسجيل لصلاح، إنها لقطة رائعة منه على كل حال".