البطل ووصيفه في مجموعتين سهلتين ومجموعة عربية خالصة

المصدر: أ ف ب

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي سحبت الجمعة، عن وقوع الترجي التونسي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري في مجموعتين سهلتين نسبيا في مهمة العبور الى ربع النهائي.

ووقع الترجي في المجموعة الثانية بصحبة بلاتينيوم من زيمبابوي وهورويا كوناكري الغيني وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بينما جاء الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة (8) في المجموعة الرابعة الى جانب سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

وستكون المجموعة الثالثة عربية بامتياز، إذ تضم ثلاثة فرق هي النادي الإفريقي التونسي والإسماعيلي المصري وشبيبة قسنطينة الجزائري، بجانب مازيمبي الكونغولي المتوج خمس مرات آخرها 2015.

وحل الوداد البيضاوي المغربي بطل 2017، في المجموعة الأولى مع لوبي ستارز النيجيري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (بطل 2016) وأسيك ميموزا العاجي.