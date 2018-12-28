ماذا قال ميسي عن عودة نيمار لبرشلونة؟

المصدر: البيان الالكتروني

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي، أنه يتمنى عودة زميله السابق نيمار إلى برشلونة، مشيراً إلى أن الأمر "معقد" جدا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا"، قال ميسي: "نحن نتمنى أن نسترجع نيمار، لقيمته كلاعب كرة قدم وداخل غرفة تبديل الملابس".

وأضاف: "لكنني أظن أن الأمر معقد. نحن أصدقاء مقربون، وعشنا معا لحظات سعيدة وحزينة، ولكنني أرى أنه من الصعب جدا انتقاله من باريس سان جيرمان".

وأكد قائد برشلونة أنه لا يتوقع أن يترك سان جيرمان نجمه البرازيلي يرحل ببساطة، وفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز.

وكثرت أنباء مؤخرا حول رغبة نيمار بالعودة لبرشلونة، وشعوره "بعدم السعادة" في باريس.