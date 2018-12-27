أنهى مسؤولو الأهلي المصري رسمياً صفقة استعارة رمضان صبحي جناح هيدرسيفيلد الانجليزي والمنتخب المصري بداية من شهر يناير المقبل ولمدة 6 اشهر مقابل 800 ألف استرليني.
وأكد مسؤولو الأهلي ان المفاوضات الدائرة بين الطرفين الأهلي وهيدرسيفيلد كللت بالنجاح ، مشيرين إلى انه سيتم قيد الجناح الدولي في قائمة الفريق الأحمر محلياً وافريقياً بحسب الصحف المصرية.
رمضان صبحي يعود إلى الأهلي المصري رسمياً
أنهى مسؤولو الأهلي المصري رسمياً صفقة استعارة رمضان صبحي جناح هيدرسيفيلد الانجليزي والمنتخب المصري بداية من شهر يناير المقبل ولمدة 6 اشهر مقابل 800 ألف استرليني.
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