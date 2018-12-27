 رمضان صبحي يعود إلى الأهلي المصري رسمياً - البيان

رمضان صبحي يعود إلى الأهلي المصري رسمياً

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

أنهى مسؤولو الأهلي المصري رسمياً صفقة استعارة رمضان صبحي جناح هيدرسيفيلد الانجليزي والمنتخب المصري  بداية من شهر يناير المقبل ولمدة 6 اشهر مقابل 800 ألف استرليني.
 
وأكد مسؤولو الأهلي ان المفاوضات الدائرة بين الطرفين الأهلي وهيدرسيفيلد كللت بالنجاح ، مشيرين إلى انه سيتم قيد الجناح الدولي في قائمة الفريق الأحمر محلياً وافريقياً بحسب الصحف المصرية.
 

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