ميسي يرد على دعوة رونالدو باللعب في الدوري الإيطالي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعدما أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في انتقال غريمه التقليدي ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي من أجل خوض تحدٍ جديد، أغلق النجم الأرجنتيني الباب أمام انتقال محتمل لـ"الكالتشيو" وأكد سعادته مع برشلونة.

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رد على غريمه كريستيانو رونالدو، والذي طلب منه الانتقال إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم وخوض تحدٍ جديد بعيداً عن فريقه الحالي برشلونة.

وقال ميسي "لست في حاجة إلى أي تغيير، فأنا في أفضل فريق في العالم. التحديات تتجدد في كل سنة بعد الأخرى. وأنا لست بحاجة إلى تغيير الفريق أو الدوري (الذي ألعب فيه)، من أجل وضع أهداف جديدة". وأضاف أحسن لاعب في العالم خمس مرات: "أشعر أنني في بيتي وفي أفضل فريق في العالم ولست بحاجة إلى التغيير"، بحسب ما نشر موقع دويتشه فيله.

وتأتي هذه التصريحات، لتضع حداً لرغبة كريستيانو رونالدو في انتقال ميسي إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم، فقد أشار النجم البرتغالي والمنتقل حديثاً إلى يوفنتوس أنه لعب في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في حين لازال ميسي مُستمراً مع النادي الكتالوني.

هذا وأنقذ كريستيانو رونالدو البيانكونيري أمس الأربعاء من تجرع مرارة الهزيمة الأولى في الدوري الإيطالي، بعدما أحرز هدف التعادل في مرمى أتلانتا. ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف إلى 12 في الكالتشيو خلف نجم جنوى كريستوف بياتيك (13 هدفاً).

في المقابل، يتصدر ليونيل ميسي (31 عاماً) صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 هدفاً، في ظل توقعات بأن يرفع النجم الأرجنتيني غلته من الأهداف مع "البلوغرانا" في الجولات المقبلة.