المصدر: زغرب - أ ف ب

اختير لوكا مودريتش أفضل رياضي في كرواتيا لعام 2018، ليضيف لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني تقديراً فردياً جديداً لسلسلة الجوائز التي نالها هذا العام، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بنتيجة تصويت شارك فيه 322 صحافياً.

كما اختير منتخب كرواتيا أفضل فريق رياضي، وساندرا بركوفيتش، بطلة أوروبا خمس مرات في رمي القرص، أفضل رياضية كرواتية في الاستفتاء نفسه.

وهيمن مودريتش (33 عاماً) على عالم الجوائز الكروية في 2018،

واختير أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018.، قبل أن ينال جائزتي لاعب العام من الاتحادين الأوروبي والدولي، وصولاً إلى نيله خلال الشهر الحالي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.