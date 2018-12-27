بلهندة يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ ف ب

أشارت تقارير صحفية فرنسية أمس إلى أن ناديي نيس وموناكو مهتمان بالتعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة الذي بدأ مسيرته في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ويدافع حالياً عن ألوان غلطة سراي التركي.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نيس يرغب في عودة الدولي المغربي الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2016 و2017.

ونقلت صحيفة «نيس ماتان» المحلية، التي أشارت إلى اهتمام الناديين بخدمات اللاعب البالغ 28 عاماً، عن رئيس نيس جان-بيار ريفيير قوله، من دون التطرق إلى بلهندة بالاسم: «نريد القيام بتعديلات (خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير). في المواسم الماضية، كان ذلك ممكناً منذ شهر أغسطس».

وأشار إلى أن الفريق هذا الموسم «لم يحظ بفرصة لذلك، وعلينا القيام به الآن»، مؤكداً أن ذلك لن يعني «التعاقد (مع لاعبين) من أجل التعاقد» فقط.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن اهتمام الناديين بخدمات بلهندة يأتي في سياق «بحثهما عن لاعبي خط وسط مبتكِرين».

وبدأ اللاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، مسيرته الاحترافية مع مونبلييه بين العامين 2009 و2013، قبل أن ينتقل إلى دينامو كييف الأوكراني الذي أعاره إلى شالكة الألماني ونيس.

وفي صيف 2017، انتقل بلهندة من دينامو كييف إلى غلطة سراي الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021، بحسب ما أشارت «ليكيب».

ويحتل نيس بقيادة مدربه النجم الدولي السابق الفرنسي باتريك فييرا، المركز العاشر في ترتيب الدوري. في المقابل، يعاني موناكو بقيادة الهداف التاريخي لـ«الديوك» تييري هنري، بشكل كبير هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.