سوسييداد يقيل مدربه ويعيّن ألغواسيل بديلاً

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني، أمس، إقالة مدربه أسيير غاريتانو وإيكال مهمته إلى إيمانول ألغواسيل، في أعقاب سلسلة نتائج مخيّبة جعلت الفريق يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء فسخ التعاقد بن النادي ومدربه سلسياً ودون إثارة أزمات بين الطرفين، في ظل اقتناع المدرب نفسه باستحالة تكملة المهمة في ظل التراجع الكبير في نتائج الفريق بالمسابقة، وأورد النادي في بيان قراره: «فسخ التعاقد مع مدرب الفريق الأول أسيير غاريتانو»، موجهاً الشكر له على «كل مساهمته، الاحترافية، والتفاني».

ولم يصرح المدرب بعد قرار الإقالة، واكتفى بالرحيل في صمت عن جدران سوسيداد.

وكان غاريتانو قد انضم إلى سوسييداد قادماً من ليغانيس في صيف العام 2018 بعقد يمتد ثلاثة أعوام. لكنه اكتفى بتحقيق الفوز في خمس من مبارياته الـ17 مع الفريق هذا الموسم، مقابل ثماني هزائم وأربعة تعادلات.

ويجد سوسييداد نفسه حالياً على بعد أربع نقاط فقط من أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

أما ألغواسيل (47 عاماً) فنشأ في سوسييداد ودافع عن ألوانه كلاعب، وانضم إلى جهازه التدريبي في العام 2011، وتولى تدريب الفريق الرديف منذ العام 2013. وسبق له أن تولى تدريب الفريق الأول لفترة وجيزة بعد إقالة أوزيبيو ساكريستان في مارس الماضي.