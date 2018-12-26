صراع ساخن في قمة «البريمرليغ» اليوم

يعود الصراع الساخن في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمرليغ» اليوم، ويسعى ليفربول إلى تعزيز ريادته عندما يستضيف نيوكاسل، ومانشستر سيتي للتعويض في ضيافة ليستر سيتي. وكان ليفربول المستفيد الأكبر من المرحلة الماضية، إذ ابتعد 4 نقاط في الصدارة، مستغلاً خسارة مانشستر سيتي «حامل اللقب» أمام ضيفه كريستال بالاس.

وأشعل توتنهام وأرسنال المنافسة على المراكز الأربعة الأولى مع دخول الدوري مرحلة المباريات المكثفة (ثلاث مراحل بين الأسبوع الحالي ومنتصف المقبل) بفوزيهما على إيفرتون 6-2 وبيرنلي 3-1 توالياً، مستفيدين من خسارة تشلسي أمام ليستر سيتي.

ويبدو ليفربول مرشحاً بقوة لمواصلة انتصاراته المتتالية نظراً لتواضع نتائج نيوكاسل، فيما يدرك مانشستر سيتي أنه مطالب بكسب النقاط الثلاث للبقاء قريباً من ليفربول والاحتفاظ بالمركز الثاني. لندن - أ ف ب