ليفربول يتطلع للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب ا

يتطلع ليفربول إلى الحفاظ على تفوقه بفارق أربع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تقام غدا الأربعاء مباريات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة تزامنا مع "البوكسينج داي" (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس)، وهو ما يجرى في اليوم نفسه من كل عام حيث تعد مباريات الجولة بمثابة احتفالية.

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي وقت احتفالات الكريسماس للمرة الثالثة خلال آخر 11 عاما، لكنه يأمل في هذا الموسم الحفاظ على موقعه في القمة حتى النهاية بعد أن فرط فيها في المرتين السابقتين.

وكان ليفربول قد تصدر الدوري وقت الاحتفال بالكريسماس في 2008 وفي 2013 لكنه تراجع بعدها وأنهى الموسم في المرتين في المركز الثاني.

ويتطلع ليفربول إلى تفادي المصير نفسه هذا الموسم حيث يأمل في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

وعندما يستضيف فريق نيوكاسل غدا الأربعاء في المرحلة التاسعة عشرة، يأمل ليفربول في التخلص من الضغوط التي يواجهها في ظل ملاحقة منافسيه.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات لوسائل الإعلام أمس الاثنين "إننا نؤدي بشكل جيد حتى الآن، وعلينا تقديم ما هو أفضل اعتبارا من الآن".

وأضاف "يمكن رؤية التحدي الذي تخوضه الفرق الأخرى معنا. في الوقت الحالي يبدو هذا الأمر إيجابيا، ولكن ذلك الآن فقط. وعلينا مواصلة الانطلاقة".

وكان ليفربول قد تلقى هدية الكريسماس مبكرا من قبل روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس، وذلك عندما قاد الفريق إلى الفوز على مانشستر سيتي مساء السبت ليتجمد رصيد السيتي في المركز الثاني عند 44 نقطة.

والآن يتطلع ليفربول إلى الفوز أمام نيوكاسل الذي يدربه المدير الفني رافاييل بينيتيز، المدرب الأسبق لليفربول.

لكن مو ديام لاعب خط وسط نيوكاسل أبدى ثقة في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن نيوكاسل لم يحقق أي انتصار على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول، منذ عام 1994.

وقال ديام في تصريحات لموقع نادي نيوكاسل على الإنترنت "نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، وندرك أننا سنركض كثيرا، ولكننا بحاجة إلى الاستعداد لذلك".

وأضاف "سنبدأ المباراة متعادلين سلبيا وعلينا التركيز على الحفاظ على نظافة شباكنا مع محاولة التسجيل عندما تتاح أمامنا الفرصة. في أغلب المباريات، تتاح أمام الفريق فرصة أو اثنتان، لكن علينا أن نصنع مزيدا من الفرص".

أما مانشستر سيتي، فسيسعى إلى استعادة توازنه بشكل سريع عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي، رغم الثقة التي يتمتع بها ليستر إثر فوزه على تشيلسي في عقر داره 1 / صفر مساء السبت.

وكان جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد دفع بديفيد سيلفا وسيرخيو أجويرو وكيفن دي بروين ضمن الاحتياطيين في مواجهة كريستال بالاس، وهو القرار الذي دفع ثمنه عندما فجر كريستال بالاس المفاجأة بتحقيق الفوز.

ومع ذلك، قال غوارديولا إن ازدحام جدول المباريات خلال فترة احتفالات الكريسماس والعام الجديد، ستدفعه لمواصلة سياسة المداورة في اختيار تشكيلة الفريق.

وأضاف غوارديولا "عندما تخوض العديد من المباريات، فيجب الدفع بجميع اللاعبين".

ومن جانبه، لا يزال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام يؤكد أن فريقه خارج إطار المنافسة على اللقب مع ليفربول والسيتي.

لكن توتنهام، صاحب المركز الثالث، يتمتع بثقة عالية خاصة بعد انتصاره الكبير عل مضيفه إيفرتون 6 / 2 أمس الأول الأحد، وقد أكد المدير الفني على ضرورة التركيز في كل مباراة وكل منافس على حدة.

وقال بوكيتينو الذي يعد توتنهام لمواجهة بونموث غدا "أرى أن الطريق لا يزال طويلا حتى نقول إننا مرشحون... الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية ولكننا سنحاول. المرشحان الأوفر حظا هما ليفربول ومانشستر سيتي".

وأضاف "كرة القدم تعتمد على التماسك والاستمرارية. إذا حافظنا على ذلك وواصلنا الأداء بالمستويات التي قدمناها (أمام إيفرتون)، أعتقد أننا قد نصبح مرشحين، ولكن الطريق لا يزال طويلا".

ويتطلع النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد إلى مواصلة انطلاقته الناجحة مع الفريق، عندما يستضيف هيديرسفيلد غدا.

وكان يونايتد قد استهل مشواره تحت قيادة سولسكاير، الذي حل مكان جوزيه مورينيو، بالفوز على كارديف سيتي 5 / 1 مساء السبت.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول الدوري بفارق 19 نقطة خلف ليفربول المتصدر وثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وفي مباريات أخرى غدا، يحل تشيلسي ضيفا على واتفورد وأرسنال ضيفا على برايتون ويلتقي كريستال بالاس مع كارديف سيتي وبيرنلي مع إيفرتون وفولهام مع وولفرهامبتون.