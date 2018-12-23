كين يضيق الخناق على محمد صلاح

المصدر: وكالات

سجل هاري كين مهاجم توتنهام الانجليزي، هدفين في فوز كاسح لفريقه على ضيفه إيفرتون 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري، ليشدد الضغط على البطل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، خلف ليفربول.

وينفرد بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال بصدارة هدافي المسابقة وله 12 هدفاً، قبل نهاية المرحلة الاولى من الدوري بمباراة واحدة.

ويأتي في المركز الثاني كين وصلاح بـ 11 هدفاً، فيما يحل رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي في المركز الثالث وله 9 أهداف.

واحتفظ توتنهام بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، أما إيفرتون الذي مُنِي بخسارته السادسة هذا الموسم فيقبع في المركز الـ11 بـ 24 نقطة.