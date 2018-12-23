فوزان صعبان لمتصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس ووصيفه نابولي

المصدر: أ ف ب

حقق نابولي الثاني ووصيف بطل الموسم الماضي فوزا صعبا على ضيفه سبال 1-صفر، وتابع ميلان نتائجه المتواضعة في الفترة الأخيرة بسقوط على أرضه أمام فيورنتينا صفر-1، فيما حسم يوفنتوس القمة مع روما بصعوبة وبهدف وحيد السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب سان باولو، تأخر ضغط نابولي على ضيفه سبال كثيرا لكسر التعادل السلبي، وافتتح التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما رفع البلجيكي دريس مرتنز كرة من ركلة ركنية تابعها المدافع الإسباني راوول ألبيول برأسه في اسفل الزاوية اليسرى (ق45+1).

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة نابولي، واستمرت في المقابل صلابة دفاع سبال فلم تتبدل النتيجة ليرفع نابولي رصيده إلى 41 نقطة وبقي على بعد 8 نقاط من يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة الذي حسم القمة مع ضيفه روما.

وبعد عدة فرص ضائعة ترجم يوفنتوس أفضليته الميدانية الى هدف السبق بعد خطأ دفاعي في المنطقة اليمنى، فخطف ماتيو دي شيليو الكرة ورفعها الى أمام المرمى تابعها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه في الشباك (ق35)، مسجلا هدفه التاسع في البطولة.

وفي الشوط الثاني، سجل يوفنتوس هدفين آخرين ألغي الأول بداعي احتكاك قائده جورجو كييليني مع حارس روما السويدي روبن أولسن (ق60)، والثاني في الوقت بدل الضائغ عندما هرب رونالدو في الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية وضع البرازيلي دوغلاس كوستا قدمه اليسرى في طريقها فتحولت الى أقصى الزاوية اليمنى البعيدة عن الحارس (ق90+1)، لكن تقنية الفيديو تدخلت وأبطلت صلاحيته.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، مني ميلان بهزيمة ثانية في آخر أربع مباريات بعد الأولى أمام أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي (1-3) مقابل تعادلين سلبيين محليا مع تورينو وبولونيا.

وبعد سيطرة واضحة على المجريات وفرص عدة ضائعة في الشوط الأول، دفع ميلان الثمن بعد أن مالت الكفة في الثاني لصالح فيورنتينا، الذي أهدر عدة فرص قبل أن ينجح في هز شباك فريق المدرب جينارو غاتوزو بواسطة فيديريكو كييزا بتسديدة قوية من خارج المنطقة (ق73).

وأحرج كييفو متذيل الترتيب ضيفه أنتر ميلان الثالث وأرغمه على التعادل 1-1.

وتقدم الفريق الزائر عبر الكرواتي ايفان بيريسيتش اثر تمريرة من دانيلو دامبروزيو (ق39)، وأدرك كييفو التعادل في الوقت بدل الضائع بواسطة سيرجيو بيليسييه (ق90+1).

ورفع الإنتر رصيده الى 33 نقطة، وتقلصت آماله كثيرا في منافسة نابولي على لقب الوصيف بعد أن اتسع الفارق بينهما الى 8 نقاط، فيما صار رصيد كييفو 5 نقاط.

فوز أول للاتسيو في آخر 8 مباريات

ووقف رصيد ميلان عند 27 نقطة مقابل 25 لفيورنتينا السادس، وفشل في استعاد المركز الخامس الذي آل إلى لاتسيو بفوزه في أول مباريات المرحلة على ضيفه كالياري 3-1.

وحقق لاتسيو فوزه الأول منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وفي آخر 8 مباريات وكان على حساب ضيفه كالياري 3-1، إذ يعود آخر فوز لفريق العاصمة الإيطالية الى الرابع من نوفمبر على سبال 4-1، تلقى بعده هزيمتين في الدوري (يوروبا ليغ)، وواحدة في الدوري المحلي مع أربعة تعادلات.

وسجل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (ق12)، وفرانشيسكو أتشيربي (ق23) والبوسني سيناد لوليتش (ق67) أهداف لاتسيو، والبرازيلي جواو بيدرو غالفاو (ق90+3 من ركلة جزاء) هدف كالياري.

ورفع لاتسيو رصيده الى 28 نقطة، وانتقل الى المركز الرابع مؤقتا متقدما بفارق نقطة واحدة على ميلان، فيما وقف رصيد كالياري عند 17 نقطة.

على ملعب الأولمبيكو في روما، بكر لاتسيو في التسجيل عبر ميلينكوفيتش سافيتش مستفيدا من تمريرة الإسباني لويس ألبرتو (ق12).

وأضاف الفريق المحلي الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى من ركلة ركنية ومتابعة اتشيري للكرة بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (ق23).

وفي الشوط الثاني، حسم لاتسيو النتيجة تقريبا بالهدف الثالث عندما مرر تشيرو إيموبيلي كرة داخل المنطقة الى لوليتش لم يتوان الأخير في ايداعها الشباك (ق67).

وفي الوقت بدل الضائع، حصل كالياري على ركلة جزاء بعد لجوء الحكم جانلوكا مانيانييلو الى مساعدة التحكيم بتقنية الفيديو محتسبا خطأ ارتكبه الأنغولي بارتولوميو جاسينتو كيسانغا "باستوس" ضد البرازيلي غالفاو نفذها الأخير بنفسه وقلص منها الفارق (ق90+3).

وتغلب جنوى على ضيفه اتالانتا برغاموا 3-1. وافتتح المضيف التسجيل عن طريق البرازيلي رافائيل تولوي خطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد كرة سددها البولندي كريستوف بياتيك (ق45+6).

ورفض أتالانتا الذي أهدر له الكرواتي يوسيب ايليتشيتش ركلة جزاء في الشوط الأول نجح الحارس الروماني اندري رادو في التصدي لها (ق36)، الاستسلام في الشوط الثاني، وأدرك التعادل من ركلة جزاء ثانية نفذها بنجاح الكولومبي دوفان زاباتا (ق55).

لكن التقدم عاد مجددا لأصحاب الأرض عبر الصربي داركو لازوفيتش الذي حول عرضية من البرازيلي رومولو الى شباك الضيوف (ق67).

وتعرض أتالانتا لضربة قاسية بطرد مدافعه الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو لنيله الأنذار الثاني (ق81) فاستغل جنوى النقص العددي وحسم النتيجة بهدف ثالث حمل توقيع البولندي كريستوف بياتيك (ق88) قبل ان تنقص صفوف اتالانتا مجددا بطرد تولوي في الوقت بدل الضائع.

ورفع بياتيك رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام نجم يوفنتسو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسقط إمبولي امام سمبدوريا بهدفين للإيطالي من أصل إسباني مانويل باسكوال (ق11 من ركلة جزاء) وفرانشيسكو كابوتو (ق82) مقابل أربعة أهداف للأوروغواياني غاستون راميريز (ق41) وفابيو كوالياريلا (ق69) وجانلوكا كارباري (ق87 و90).

وتعادل ساسوولو مع تورينو بهدف لانريكو برنغولا (ق90+2) مقابل هدف لأندريا بيلوتي (ق55).

وتعادل أيضا أودينيزي مع فروزينوني بهدف لرونالدو ماندراغورا (ق32) مقابل هدف لكاميلو تشانو (ق61 من ركلة جزاء).