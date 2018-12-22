بلجيكا تنهي العام في صدارة تصنيف الفيفا

المصدر: أ ف ب

أنهى المنتخب البلجيكي لكرة القدم العام 2018 في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصادر الخميس، متقدما بفارق نقطة واحدة على نظيره الفرنسي المتوج بلقب مونديال روسيا، والذي حقق أكبر عدد من النقاط هذه السنة.

وأوضح الاتحاد في بيان نشر أمس برفقة التصنيف الأخير للعام "بلجيكا ستبدأ سنة 2019 في صدارة تصنيف الفيفا، مع احتفاظها بفارق النقطة الوحيدة الذي يفصلها عن فرنسا في صدارة الترتيب".

وحل المنتخب البلجيكي ثالثا في مونديال 2018 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي 2-صفر في مباراة المركز الثالث. وكان المنتخب البلجيكي قد خسر في نصف النهائي أمام فرنسا صفر-1، ليفوز الأخير في النهائي على منتخب كرواتيا 4-2 ويحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وشدد الاتحاد على أن السنة "المذهلة التي قدمها "الزرق" (لقب المنتخب الفرنسي) لن تمر من دون تقدير، اذ إن أبطال العالم هم أصحاب أفضل رصيد (سنوي) بنيلهم عددا من النقاط (165) منذ ديسمبر 2017، أكثر من أية دولة أخرى مصنفة".

وأشار الاتحاد الدولي الى أن منتخبي الأوروغواي وكوسوفو حققا أيضا تقدما لافتا هذه السنة، اذ نال الأول 151 نقطة وهو يحتل المركز السابع عالميا، في مقابل 133 نقطة للثاني الذي يحتل المركز 131.

وحقق منتخب كوسوفو أبرز تحسن على صعيد التصنيف (المراتب)، اذ تقدم 46 مركزا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، متقدما على الكويت التي تقدمت 31 مركزا (158) والسلفادور (30 لتصبح في المركز 70).

ولا تزال كرة القدم الأوروبية تهيمن على المراكز الأولى في التصنيف، اذ تحتل منتخبات القارة العجوز ثمانية مراكز من العشرة الأولى، و31 مركزا من الخمسين الأوائل.

وعلى صعيد المنتخبات العربية، سُجِّل تغيير طفيف بتقدم منتخب سلطنة عمان مركزا واحدا ليصبح في المركز 82 عالميا، على حساب زامبيا.

ولا زال المنتخب التونسي صاحب المركز الأول عربيا (26 عالميا) والثاني إفريقيا، يليه نظيره المغربي (الثالث إفريقيا و40 عالميا)، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بين المنتخبات العربية (69 عالميا).

ولم يشهد التصنيف تغييرات تذكر على صعيد الترتيب منذ النسخة السابقة التي صدرت في 29 نوفمبر 2018، اذ لا تزال البرازيل في المركز الثالث متقدمة على كرواتيا الرابعة وإنجلترا الخامسة.