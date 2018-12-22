الفرنسي هرنانديز على رادار بايرن

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

رفض الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، تأكيد التعاقد مع الظهير الفرنسي لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، فيما أفادت تقارير صحافية إسبانية بأن اللاعب على رادار نادي بايرن، الذي أبدى استعداده لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع هرنانديز، بينما نفى فريقه أتلتيكو مدريد علمه بوجود طرح مماثل.

وأشارت صحيفة ماركا المدريدية إلى أن لوكاس هرنانديز سيترك أتلتيكو وينتقل إلى البوندسليغا خلال فترة الانتقالات الشتوية ، مشيرة إلى أن بايرن قرر أن يجعل منه أحد العناصر الأساسية في مشروعه لتجديد تشكيلته، وقالت: «بايرن سيدفع في الأول من يناير، قيمة البند الجزائي لفسخ عقد هرنانديز».