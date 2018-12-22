1.12 مليار مشاهد لنهائي مونديال روسيا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس أن 1.12 مليار مشاهد تابعوا عبر الشاشات المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا.

والتي انتهت بإحراز فرنسا اللقب الثاني في تاريخها على حساب كرواتيا، منهم 884.37 مليوناً عبر شاشات التلفزيون، و231,82 مليوناً خارج المنازل أو عبر الوسائل الرقمية.

وأوضح «فيفا» أن ما مجموعه 3.572 مليارات شخص، أكثر من نصف سكان العالم الذين بلغوا على الأقل الرابعة من العمر، تابعوا أهم بطولة لكرة القدم، وأشار الاتحاد إلى أن 3.04 مليارات مشاهد تابعوا ثلاث دقائق على الأقل، بزيادة قدرها 10.9% عن مونديال البرازيل 2014، وتابع 2.49 ملياري شخص نصف ساعة على الأقل.