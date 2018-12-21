شاهد .. ماذا فعل محمد صلاح مع مشجع ليفربول الكفيف؟

دعا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مايك كيريني المشجع الكفيف للنادي الانجليزي للحضور لمقر تدريبات الفريق.

وظهر مايك يحتفل بهدف الفوز لليفربول في شباك نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وانتشر الفيديو للمشجع الكفيف الذي يحتفل بهدف صلاح الذي قاد الريدز للتأهل لثمن النهائي، ليحصل على دعوة من صلاح.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" فيديو لنجمه المصري مع مشجع "الريدز.

وأظهر الفيديو أن كيرني اصطحبه ابن عمه، ستيفن غارسيا، لمركز تدريب "الريدز"، وهو أيضا من يصحبه لمشاهدة المباريات.

وفور وصول كيرني رفقة قريبه غارسيا توجه لهم الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لإلقاء التحية وبعد رحيله بلحظات وصل صلاح.

وأعطى النجم المصري قيمصا له موقعا لكيرني وكتب عليه: "إلى مايكل، دعمك هو مصدر إلهام. مو صلاح".

ثم حضر كيرني تدريبات "الريدز"، وأثناء التدريبات وقع له عدد من نجوم ليفربول، بالإضافة إلى كلوب على القميص، مما دعا مايكل لقول: "لقد كان أفضل يوم في العام حتى الآن".

وبعد مغادرة كيرني، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى صلاح جاء فيها: "شكرا يا صلاح على دعوتي للقاءك وحصولي على قميصك الخاص".

وأضاف: "لقد كان يوما مذهلا بالنسبة لي، الجميع في ليفربول كان ودودا للغاية، لقد كان لقاء رائعا معكم. حقا أنا ممتن لما فعله صلاح معي، لن أنسى اللطف الذي تعامل معي به".