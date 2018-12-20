توتنهام وتشلسي يكملان عقد الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

ثأر توتنهام لخسارته أمام جاره أرسنال 2-4 مطلع الشهر الحالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب عليه الأربعاء 2-صفر في عقر داره في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية، ليبلغ الدور المقبل برفقة تشلسي الفائز أيضا على بورنموث 1-صفر.

في المباراة الأولى، سجل هدفي توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (ق21) وديلي الي (ق59)، ليكبدا أرسنال خسارة هي الثانية تواليا لأرسنال بعد سقوطه أمام ساوثمبتون 2-3 السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري، بعد سلسلة من 22 مباراة دون هزيمة في مختلف المسابقات.

وأراح مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هدافه هاري كاين الذي خاض العديد من المباريات في الآونة الاخيرة، ولم يشركه سوى كبديل.

في المقابل، استبعد مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري مرة جديدة صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل من تشكيلته تماما.

وأتيحت لأرسنال فرصة أولى اثر كرة رأسية للأرميني هنريك مخيتاريان مرت الى جانب القائم الأيمن (ق3). وأضاع اللاعب نفسه فرصة ذهبية عندما تبادل الكرة مع أرون رامسي وانفرد بالحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا الذي كان بالمرصاد لتسديدته (ق12).

ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل بعد كرة أمامية طويلة من حارسه وصلت الى ديلي الي بعد منتصف الملعب، فلعبها أمامية باتجاه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سدد الكرة بيسراه في الزاوية البعيدة لمرمى حارس أرسنال التشيكي بتر تشيك الذي خرج لملاقاته (ق21).

أما أخطر فرصة لأرسنال فسنحت لرامسي الذي سدد كرة عرضية بيسراه "على الطاير" تصدى لها حارس توتنهام غازانيغا وارتدت من القائم الى ركنية (ق43). ثم جاء دور مدافع أرسنال اليوناني سقراطيس ليسدد كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.

وضغط أرسنال في مطلع الشوط الثاني لتعديل النتيجة، لكنه لم يشكل خطرا حقيقيا على مرمى منافسه.

وحل كاين بديلا من البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 58، وتمكن من لمسة أولى من صنع كرة حاسمة باتجاه ديلي الي الذي انفرد بتشيك وسدد كرة ساقطة من فوقه مسجلا الهدف الثاني (ق59).

وكاد الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي نزل بديلا للنيجيري أليكس أيوبي يقلص الفارق بعد نزوله بلحظات لكن كرته ارتطمت بالقائم (ق60).

فوز صعب لتشلسي

كما بلغ تشلسي نصف النهائي بفوزه الصعب على بورنموث بهدف وحيد سجله البلجيكي إدين هازار الذي بدأ المباراة على دكة الاحتياط قبل ان يشارك في الدقيقة 61 بدلا من روس باركلي.

وأتى الهدف في الدقيقة 84 بعد معمعة داخل منطقة الجزاء.

وأكمل توتنهام وتشلسي عقد الدور نصف النهائي، غداة تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي بتغلبه على ليستر سيتي بركلات الترجيح 3-1، ومثله بورتون ألبيون (من الدرجة الثانية) اثر فوزه على ميدلزبره من الأولى 1-صفر.

بور/ز ر/كام