مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

المصدر: وكالات

تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه ليستر سيتي 3 /1 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء في دور الثمانية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف لسيتي في الدقيقة 14 ولكن مارك البرايتون أدرك التعادل لليستر في الدقيقة 73.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها سيتي لصالحه في النهاية.

وفجر بيرتن ألبيون المنافس بالدرجة الثانية مفاجأة كبيرة وحجز مقعده في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين بفوزه على مضيفه ميدلسبره المنافس بالدرجة الأولى 1 /صفر.

وفاز بيرتن البيون على ميدلسبره بهدف دون رد حمل توقيع جاك هيسكيت في الدقيقة 48.

كما تأهل باريس سان جرمان، حامل اللقب، الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بفوز صعب الثلاثاء على مضيفه أورليان (درجة ثانية) 2-1.

وسجل الأوروغوياني إدينسون كافاني (41) وموسى ديابي (81) هدفي باريس سان جرمان، والسنغالي جوزيف لوبي (69) هدف أورليان.

وغاب عن فريق العاصمة النجم البرازيلي نيمار الذي اجرى الاثنين، حسب المدرب الألماني توماس توخل، فحوصا في المستشفى ولن يشارك ضد أورليان في ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وأشار توخل الى أن نيمار شارك في تدريب الأحد، "لكن ليس بالكثافة الطبيعية، لذلك لا يستطيع اللعب الثلاثاء في أورليان".

وكان باريس سان جرمان احرز اللقب الموسم الماضي بفوزه 3-صفر في النهائي على موناكو الذي يستضيف لوريان (درجة ثانية) الأربعاء.

ويلعب غدا أيضا ديجون مع بوردو، اميان مع ليون، لوهافر (ثانية) مع نيم، رين مع نانت، نيس مع غانغان، ومرسيليا مع ستراسبورغ.