 مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - البيان

مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

 في ما يأتي  مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سحبت قرعته الإثنين في نيون السويسرية:

- مباريات الذهاب:

الثلاثاء 12 فبراير


روما الإيطالي - بورتو البرتغالي
مانشستر يونايتد الإنجليزي - باريس سان جرمان الفرنسي

 

الأربعاء 13 فبراير


توتنهام هوتسبر الانجليزي - بوروسيا دورتموند الالماني
اياكس الهولندي - ريال مدريد الاسباني

 

الثلاثاء 19 فبراير


ليون الفرنسي - برشلونة الاسباني
ليفربول الانجليزي - بايرن ميونيخ الالماني

 

الأربعاء 20 فبراير


شالكه الالماني - مانشستر سيتي الانجليزي
أتلتيكو مدريد الاسباني - يوفنتوس الايطالي


- مباريات الاياب:

 

الثلاثاء 5 مارس

بوروسيا دورتموند - توتنهام هوتسبر
ريال مدريد - اياكس

 

الأربعاء 6 مارس


بورتو - روما
باريس سان جرمان - مانشستر يونايتد

 

الثلاثاء 12 مارس


مانشستر سيتي - شالكه
يوفنتوس - أتلتيكو مدريد

 

الأربعاء 13 مارس


برشلونة - ليون
بايرن ميونيخ - ليفربول

اقرأ ايضا:

قرعة سهلة للريال وبرشلونة في دوري الأبطال وقوية لليفربول

 

كلمات دالة:
Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى