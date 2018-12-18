مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

في ما يأتي مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي سحبت قرعته الإثنين في نيون السويسرية:
- مباريات الذهاب:
الثلاثاء 12 فبراير
روما الإيطالي - بورتو البرتغالي
مانشستر يونايتد الإنجليزي - باريس سان جرمان الفرنسي
الأربعاء 13 فبراير
توتنهام هوتسبر الانجليزي - بوروسيا دورتموند الالماني
اياكس الهولندي - ريال مدريد الاسباني
الثلاثاء 19 فبراير
ليون الفرنسي - برشلونة الاسباني
ليفربول الانجليزي - بايرن ميونيخ الالماني
الأربعاء 20 فبراير
شالكه الالماني - مانشستر سيتي الانجليزي
أتلتيكو مدريد الاسباني - يوفنتوس الايطالي
- مباريات الاياب:
الثلاثاء 5 مارس
بوروسيا دورتموند - توتنهام هوتسبر
ريال مدريد - اياكس
الأربعاء 6 مارس
بورتو - روما
باريس سان جرمان - مانشستر يونايتد
الثلاثاء 12 مارس
مانشستر سيتي - شالكه
يوفنتوس - أتلتيكو مدريد
الأربعاء 13 مارس
برشلونة - ليون
بايرن ميونيخ - ليفربول
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