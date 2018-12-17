الصحف الإسبانية تتغنى بـ"ملك الليغا"

المصدر: وكالات

كالت الصحف الإسبانية المديح على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تسجيله لـ"لهاتريك" رقم 49 في مسيرته في شباك ليفانتي، وصناعته لهدفين آخرين، في الانتصار الكبير لفريق برشلونة خارج أرضه بالدوري الإسباني، والذي عزز من صدارته لجدول الترتيب.

واستهلت صحيفة سبورت عددها الصادر اليوم بصورة ضخمة على غلافها لـ"البرغوث"، وهو يبتسم محتفلاً بأحد أهدافه وكتبت بخط عريض "سيد الليغا".

وذكرت أن ميسي كان النجم الأول للبرسا في معقل ليفانتي، لينجح في الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي، بفضل أهدافه الثلاثة وصناعته لهدفين.

و"الهاتريك" هو الـ49 لميسي في مشواره، منها 43 مع برشلونة في مباريات رسمية و6 مع منتخب بلاده الأرجنتيني.

وفي نفس الأجواء، نشرت موندو ديبورتيفو صورة لـ"البرغوث" وهو يراوغ بالكرة وكتبت "ميسي العظيم".

وأوضحت أن برشلونة يواصل الاحتفاظ بصدارة الجدول بفارق ثلاث نقاط عن كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وينتقم بهذا الشكل من الخسارة 5-4 الموسم الماضي في سيوتات دي فالنسيا والتي كان ميسي غائباً عنها.

وأشارت إلى أن ميسي يخفي عيوب أي تشكيلة بعد لجوء المدرب إرنستو فالفيردي للخطة 3-5-2 بعد إصابة نيلسون سيميدو في الساعات الأخيرة قبل اللقاء ليترك الفريق بدون ظهير أيمن.

كما نشرت في غلافها بخصوص قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا التي ستجرى اليوم "لنبتعد عن ليفربول" الذي يتصدر البريميير ليغ بفضل فوزه الأخير أمس على مانشستر يونايتد 3-1.

وذكرت أن "الريدز" هم الخطر الأكبر سواء لبرشلونة أو ريال مدريد، حامل اللقب في الدور ثمن النهائي.

بينما سلطت صحيفتا ماركا وآس المدريديتين على وصول الفريق "الملكي" إلى الإمارات العربية المتحدة استعداداً لخوض نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل أمام كاشيما أنتيلرز الياباني.

ووضعت ماركا في عنوانها الرئيسي: "دفاعاً عن الصولجان" مع صورة لوصول الفريق "الملكي" إلى أبوظبي، مشيرة إلى أن الأبيض يتطلع للقبه الثالث توالياً.

وأشارت إلى أن نجمي الفريق، كريم بنزيما وغاريث بيل، سيكونان جاهزين للمباراة رغم المشكلات البدنية التي تعرضا لها مؤخراً.

ولم تنس الصحيفة الإشارة إلى تألق برشلونة، وكتبت في جزء صغير بغلافها "حفل آخر لصاحب الحذاء الذهبي" أمام ليفانتي.

بينما نشرت صحيفة آس صورة "سيلفي" لنجوم "الملكي" راموس وبنزيما وبيل ومودريتش ومارسيلو، وكتبت عنواناً: "سيلفي مواجهة الأزمة".

كما اهتمت أيضاً بتألق ميسي في مباراة برشلونة أمام ليفانتي وكتبت "استعراض ميسي"، بعد تسجيله لهاتريك وصناعته لثنائية ليحافظ "البلوغرانا" على صدارة الليغا.