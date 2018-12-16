شاكيري يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: دب أ

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل نجمه شيردان شاكيري ، حيث فاز على ضيفه مانشستر يونايتد 3 / 1،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على مضيفه أرسنال 3 / 2 وتشيلسي على مضيفه برايتون 2 / 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 24 ،وتعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33، وأضاف شيردان شاكيري الهدفين الثاني والثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 7والدقيقة 80.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة ، ليستعيد الصدارة التي فقدها أمس، لمانشستر سيتي بعد فوزه على إيفرتون 3 / 1، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السادس.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الرابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات.

وفي المباراة الثانية، فجر فريق ساوثهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه أرسنال 3 / 2.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله داني إنجز في الدقيقة، 20 وتعادل هنريك مخيتريان لأرسنال في الدقيقة 28 ،ثم أضاف إنجز الهدف الثاني لساوثهامبتون في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل مخيتريان مرة أخرى لأرسنال في الدقيقة 53 ،إلا أن تشارلي أوستن سجل هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 85.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بيرنلي، وتوقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز الخامس.

وتلقى أرسنال أول هزيمة بعد 14 متتالية في الدوري بدون هزيمة، وهي الهزيمة الثالثة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.

فيما حقق ساوثهامبتون أول انتصار له بعد أن فشل في تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة ، وهو الفوز الثاني لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثالثة، فاز تشيلسي على مضيفه برايتون 2 / 1.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما بيدرو رودريجيز وإيدين هازارد في الدقيقتين 17 و33.

وفي الشوط الثاني نجح برايتون في تقليص الفارق بهدف سجله سولومون مارش في الدقيقة 66.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصار الحادي عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

فيما توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر، متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.