لاسارتي مديراً فنياً للأهلي المصري

المصدر: ا ف ب

أعلن النادي الأهلي المصري رسميا إتمام إجراءات التعاقد مع مديره الفني الجديد الأوروغويانى مارتن لاسارتي بعد جلسة مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وأوضح النادي على موقعه الإلكتروني أنه سيتم تقديم المدير الفني الجديد غدا الإثنين في مؤتمر صحافي عقب مباراته مع النجوم المؤجلة من المرحلة الثانية عشرة في الدوري، حيث سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بعقد لاسارتي والتي اشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه يمتد لموسم ونصف حتى صيف 2020، وبراتب شهري قيمته 125 ألف دولار.

وسيحل لاسارتي مكان الفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه في وفمبر الماضي عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية أمام الوصل الإماراتي.

وجاءت الإقالة بعد نحو أسبوعين على خسارة النادي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي (سقط إيابا في رادس صفر-3، بعد تقدمه ذهابا على أرضه 3-1).

وأضاف النادي القاهري أن لاسارتي سيتولى مهمته رسميا اعتبارا من المباراة ضد الداخلية المقررة في 26 ديسمبر الحالي والمؤجلة من المرحلة السادسة.

ويحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثامن في الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات مع 7 مباريات مؤجلة، بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك المتصدر مع 3 مباريات مؤجلة له أيضا.

ويملك لاسارتي (57 عاما) خبرة تدريبية لأكثر من 20 عاما أشرف خلالها بشكل خاص على تدريب الوصل الإماراتي (2002-2003) وريال سوسييداد الإسباني (2009-2011)، ويونيفرسيداد كاتوليكا (2012-2013) ويونيفرسيداد تشيلي (2014-2015) التشيليين، وقاد الأخير إلى احراز الكأس والكأس السوبر المحليتين (2015).