دورتموند يضمن لقب الخريف في الدوري الألماني وبايرن في المطاردة

المصدر: أ ف ب

ضمن بوروسيا دورتموند احراز لقب بطل الخريف بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-1 قبل جولتين من انتهاء دور الذهاب، السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبفوزه السادس تواليا، رفع دورتموند رصيده إلى 39 نقطة معززا الفارق إلى 9 نقاط مع أقرب مطارديه بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تعادل سلبا على أرض هوفنهايم، وبايرن ميونيخ الذي حقق فوزا كبيرا على مضيفه هانوفر 4-صفر.

وثأر دورتموند من بريمن الذي فاز عليه 2-1 في معقله "سيغنال ايدونا بارك" الخريف الماضي للمرة الأولى في مباريات الفريقين الـ11 الأخيرة في هذا الملعب، وتسببت الخسارة في إقالة المدرب الهولندي بيتر بوش.

ويحقق بوروسيا دورتموند موسما مميزا بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، وهو تعرض للخسارة مرة واحدة في مختلف المسابقات وكانت خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى دورتموند الى لقب تاسع في الدوري والأول بعد ثنائيته موسمي 2010-2011 و2011-2012 بقيادة يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي راهنا.

ويتميز دورتموند بقوته الهجومية الضاربة مع 41 هدفا بفضل تألق مهاجمه الدولي الاسباني باكو الكاسير صاحب 11 هدفا (بينها 9 أهداف كبديل) وقائده ماركو رويس (10 أهداف) والانجليزي جايدون سانشو (5 أهداف)، علما أن الفريق الأصفر يملك ثاني أقوى دفاع (15) بعد لايبزيغ الرابع (13).

وافتتح دورتموند فرصه الخطيرة على الجهة اليسرى بكرة لعبها الكاسير ساقطة فوق الحارس التشيكي ييري بافلينكا ارتدت من القائم الايسر (ق7).

الفريق الأصفر افتتح التسجيل برأسية جميلة لألكاسير في الزاوية اليسرى بعد ضربة حرة جميلة من الظهير البرتغالي رافايل غيريرو (ق19)، احتسبه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليرفع الكاسير رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

بعدها اخترق اليافع سانشو يمينا ولعب عرضية الى رويس سددها ارضية بحنكة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة (ق27). وهذا الهدف الثاني عشر لرويس في مرمى بريمن خصمه المفضل.

وقلص ماكس كروز الفارق لبريمن بتسديدة يمينية جميلة جدا من خارج المنطقة (ق35).

فوز ثالث تواليا لبايرن

وحقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزا سهلا على مضيفه هانوفر المتواضع 4-صفر هو الثالث تواليا له.

وهذا الفوز الثاني عشر تواليا لبايرن على هانوفر في الدوري، فيما أصبح بايرن أول فريق يهزم هانوفر 6 مرات متتالية على أرضه، فتراجع إلى المركز الأخير في الترتيب.

وخاض مهاجم بايرن توماس مولر (29 عاما) مباراته الـ300 في الدوري. ويملك مولر في رصيده 463 مباراة مع بايرن سجل خلالها 183 هدفا ومرر 156 كرة حاسمة. ولم يخسر بايرن في 84 مباراة سجل فيها مولر.

ودفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بجناحه الفرنسي كينغسلي كومان أساسيا للمرة الأولى بعد عودته من إصابتين قويتين، في ظل غياب الهولندي المخضرم أريين روبن لإصابته. وغاب كومان (22 عاما) نحو 10 أشهر بعد إصابته مرتين في شباط/فبراير وآب/أغسطس في كاحله الأيسر.

وسيطر بايرن على الشوط الاول وحقق مبتغاه باكرا. فبعد لعبه دور الممرر في عدة مناسبات هذا الموسم، افتتح الدولي جوشوا كيميش التسجيل بكرة طائرة بعد تمريرة خلفية من مولر بعد 62 ثانية على بداية المباراة. وهذا أسرع هدف لبايرن في الدوري منذ أبريل 2012، عندما سجل ماريو غوميز ضد أوغسبورغ بعد 24 ثانية.

وسجل الظهير النمسوي دافيد آلابا الهدف الثاني من تسديدة يسارية نصف طائرة لعبها صاروخية في سقف مرمى هانوفر (ق29).

وفي الشوط الثاني، تابع بايرن هوايته فأضاف الدولي سيرج غنابري الهدف الثالث بعدما راوغ وسدد على دفعتين كرة أرضية (ق53)، ثم خطف الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرابع بعد عرضية قريبة من كيميش (ق62)، رافعا رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثاني في ترتيب الهدافين. وهذا الهدف الـ22 لليفاندوفيسكي في 22 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتلاعب بايرن بخصمه في الدقائق المتبقية وأهدر عدة فرصة ابرزها لليفاندوفسكي والمرمى مشرع أمامه.

وقال آلابا بعد الفوز "قررنا اللعب بسرعة والاستمتاع وقد ظهر ذلك في الشوط الأول. عدنا إلى السكة الصحيحة مع ثلاثة انتصارات في البوندسليغا".

وبعد أربع خسارات متتالية اقتنص أوغسبورغ الرابع عشر نقطة من ضيفه شالكه الثالث عشر 1-1. تقدم أوغسبورغ بهدف النمسوي ميكايل غريغوريتش (ق13) قبل معادلة دانيال كاليغيوري في الشوط الثاني (ق52).

وفاجأ شتوتغارت ضيفه هرتا برلين الذي تراجع إلى المركز السابع وهزمه 2-1 بهدفي المخضرم ماريو غوميز (ق64 و79)، مقابل هدف مكسيميليان ميتلشتادت (38ق).

وتخلى فورتونا دوسلدورف عن القاع محققا فوزه الثالث هذا الموسم على ضيفه فرايبورغ 2-صفر الثاني عشر بهدفي التركي كان أيهان (ق55 و79).