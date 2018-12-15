محمد أحمد يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية

المصدر: العين – البيان الرياضي

سطر محمد أحمد مدافع العين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية بعدما بات الهدف الذي سجله في مرمى الترجي التونسي وافتتح به أهداف مباراة ربع النهائي أمس هو الأسرع في تاريخ البطولة.

ونجح محمد أحمد في هز شباك حارس الترجي معز بن شريفية بعد مرور دقيقة و19 ثانية ليسجل أسرع هدف في تاريخ البطولة منذ انطلاقها بنظامها الحالي عام 2000.

وكان أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية مسجل باسم دييجو تارديللي لاعب اتليتكو مينيرو البرازيلي والذي أحرزه في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب وذلك في مرمى جوانزو إيفرجراند الصيني في مباراة تحديد المركز الثالث والتي فاز بها اتليتكو مينيرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ أحرز تارديلي الهدف بعد مرور دقيقة و51 ثانية.

بينما يعد هدف الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني هو أسرع هدف يسجله لاعب بديل في تاريخ كأس العالم للأندية، إذ احتاج بيل إلى 47 ثانية بعد دخوله إلى أرضية الملعب لتسجيل الهدف، وكان ذلك في النسخة الماضية عام 2017 في مرمى الجزيرة في مباراة الدور نصف النهائي بين ريال مدريد والجزيرة على استاد مدينة زايد الرياضية.