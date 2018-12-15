محمد صلاح يفوز بجائزة «BBC» لأفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية

المصدر: باريس - أ ف ب

اختير المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، ونال الجائزة التي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وفق تصويت لمستمعيها.

وتقدم «الفرعون» على المغربي مهدي بن عطية «يوفنتوس الإيطالي»، والسنغاليين كاليدو كوليبالي «نابولي الإيطالي» وساديو مانيه «ليفربول» والغاني توماس بارتي «أتلتيكو مدريد».

ونال صلاح «26 عاماً» أكثر من 650 ألف صوت، وهذا رقم قياسي في تاريخ الجائزة، وأكد «أنه لأمر رائع أن أفوز بالجائزة مرة ثانية. أنا سعيد للغاية، وأريد الفوز بها السنة المقبلة أيضاً». ويخوض اللاعب السباق على جائزة أفضل لاعب أفريقي التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في حفل يقام 8 يناير المقبل في العاصمة السنغالية داكار.