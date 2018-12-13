تأهل ليون والسيتي والمان يونايد ويوفنتوس إلى دور الـ 16

المصدر: وكالات

فقير يؤهل ليون

حصل أولمبيك ليون على مراده لضمان تأهله إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه كان بحاجة إلى هدف نبيل فقير بعد 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني ليتعادل 1-1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك الأربعاء.

وتأخر ليون بهدف جونيور مورايس في منتصف الشوط الأول، وبدا أنه في طريقه لوداع البطولة وأن الفريق الأوكراني سيقفز فوقه في ترتيب المجموعة السادسة.

لكن فقير أدرك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليتعادل ليون للمرة الخامسة على التوالي في المجموعة ويضمن المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

ولم يخسر الفريق الفرنسي أمام منافس أوكراني في خمس مواجهات سابقة ودخل المباراة وهو في حالة جيدة إذ خسر مرتين فقط في 17 مباراة هذا الموسم.

ورغم أنه كان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة لكنه واجه فترة صعبة في النهاية عندما انطلق شاختار في الهجوم بحثا عن هدف التأهل.

وفي النهاية كان فشل شاختار في الحفاظ على شباكه نظيفة، وهي المرة الثامنة على التوالي في مباراة في بطولة قارية التي تهتز فيها شباكه بهدف على الأقل، هو الذي كلفه الكثير.

وأنهى شاختار المجموعة في المركز الثالث وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ساني يضع السيتي في الصدارة

‭ ‬استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعدما عدل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على ضيفه هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل ثنائية ليروي ساني ليضمن التأهل لدور الستة عشر متصدرا للمجموعة السادسة اليوم الأربعاء.

وكان بطل إنجلترا المتأهل بالفعل، الذي تجرع أول هزيمة له في 22 في الدوري الممتاز أمام مضيفه تشيلسي يوم السبت، يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

لكن مرماه مني سريعا بهدف من ركلة جزاء نفذها أندريه كراماريتش.

لكن الألماني ساني قاد سيتي للعودة في النتيجة بهدفين الأول من ركلة حرة رائعة قبل الاستراحة والثاني بتسديدة بالقدم اليسرى بعد مرور ساعة.

وبهذا الانتصار، الذي كان يتعين أن يكون أكثر حسما، حيث لاحت لسيتي 25 محاولة على المرمى، تصدر الفريق الانجليزي الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقا على أولمبيك ليون الثاني الذي تأهل برصيد ثماني نقاط بعد تعادله 1-1 مع مستضيفه شاختار دونيتسك.

يانج بويز يهزم يوفنتوس

سجل المهاجم جيوم أوارو هدفين ليقود يانج بويز لفوز مفاجئ 2-1 على يوفنتوس، الذي ضمن التأهل في وقت سابق لدور 16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء بعد أن أهدر كريستيانو رونالدو العديد من الفرص للفريق الايطالي وألغى الحكم هدفا لباولو ديبالا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسدد البديل ديبالا، الذي أعاد يوفنتوس للقاء بتقليص الفارق في الدقيقة 80، كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك لكن رونالدو كان متسللا عندما حاول لمس الكرة برأسه وهي في طريقها للمرمى.

وأنهى يوفنتوس مباريات المجموعة الثامنة في الصدارة بعد هزيمة مانشستر يونايتد من بلنسية.

وتذيل يانج بويز السويسري المجموعة رغم تحقيق أول انتصار له على الاطلاق في المسابقة بدور المجموعات.

افتتح أوارو التسجيل من ركلة جزاء بعد نصف ساعة ثم ضاعف التقدم في الدقيقة 68 في مباراة ستظل عالقة بأذهان جماهير النادي السويسري.

فالنسيا يحرم المان يونايتد من الصدارة

حرم فالنسيا الإسباني ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي من تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز 2 / 1 عليه مساء الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند عشر نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، حيث أهدر مانشستر فرصة انتزاع الصدارة وضمان مواجهة أفضل في الدور الثاني أمام أحد الفرق التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الأخرى.

ورفع فالنسيا رصيده إلى ثماني نقاط مقابل أربع نقاط لفريق يانج بويز الذي حقق الانتصار الأول له في المجموعة.

على استاد "ميستايا" الشهير في فالنسيا، أنهى الفريق الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدف سجله كارلوس باراجان في الدقيقة 17 ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 47 جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله فيل جونز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وسجل ماركوس راشفورد هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، فاز يانج بويز على يوفنتوس بهدفين سجلهما جوليو هوارو في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و68 مقابل هدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة 80.