«سيتي» يختتم جولته العالمية لكؤوس الموسم الماضي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اختتم نادي مانشستر سيتي جولة كؤوس الموسم الماضي التي قدمتها الاتحاد للطيران وشهدت عرض كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو في 28 مدينة ضمن 14 دولة في ست قارات. وحصل مشجعو السيتيزن في جميع أرجاء العالم خلال الجولة التي استمرت لمدة 100 يوم، على فرصة لمشاهدة الكؤوس عن قرب، ومقابلة أساطير النادي الإنجليزي بول ديكوف وجوليون ليسكوت.

كما تمكن عشاق نادي مانشستر سيتي من تشجيع النادي في بث مباشر أثناء عرض مباريات الفريق وإضافة إلى ذلك حصل مشجعو الفريق الأزرق السماوي على فرصة للتصويت واختيار المدن التي يرغبون بوصول جولة الكؤوس إليها.