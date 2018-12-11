الاعتزال يطارد الهولندي روبن

المصدر: برلين - أ ف ب

كشف أريين روبن الجناح الهولندي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في كرة القدم، أنه لا يستبعد اعتزال اللعب نهائياً بعد تأكيد رحيله عن فريقه في نهاية الموسم الحالي لدى انتهاء عقده. وفي تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية، أكد روبن الذي سيبلغ الخامسة والثلاثين من العمر في يناير المقبل، إعلانه السابق بالرحيل بعد أشهر عن بايرن.

وقال «هذا أمر أكيد»، مضيفاً: «بكل تأكيد، هذه خطوة كبيرة لا تقوم باتخاذها في يوم واحد. لقد فكرت بالأمر ملياً وأشعر بالراحة لأن القرار ظهر إلى العلن الآن لا سيما بالنسبة لمشجعي الفريق والنادي. إنه الوقت المناسب».

وبعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه بسبب مشكلة عضلية، قد يعود روبن إلى صفوف الفريق البافاري لمواجهة مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء.