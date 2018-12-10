فياريال يقيل مدربه كاييخا لسوء النتائج

المصدر: د ب ا

أقال نادي فياريال الإسباني لكرة القدم مديره الفني خافي كاييخا اليوم الاثنين بعد الهزيمة 2 / 3 أمام ضيفه سلتا فيجو في الدوري الإسباني أمس الأول السبت والتي وضعت الفريق في المركز السابع عشر بجدول المسابقة.

وأعلن النادي عن قرار الإقالة على موقعه الرسمي بالانترنت موجها الشكر إلى كاييخا على "الاحترافية والإخلاص".

وحصد فياريال 14 نقطة فقط من 15 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن كما عانى في مسيرته بالمجموعة السابعة في الدوري الأوروبي وإن اعتلى صدارة المجموعة حاليا.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي على الانترنت: "النادي سيعلن اسم المدير الفني الجديد للفريق في غضون الساعات القليلة المقبلة".

ويبدو لويس جارسيا بلازا المدير الفني السابق لكل من ليفانتي وخيتافي هو المرشح الأقوى لخلافة كاييخا في هذا المنصب حيث ترك مؤخرا تدريب فريق بكين رينهي الصيني بعد عامين من العمل معه حيث قاده للصعود والبقاء في دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ويواجه المدرب الجديد الاختبار الأول له مع الفريق من خلال مباراته أمام سبارتاك موسكو يوم الخميس المقبل في ختام مبارياته بدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.