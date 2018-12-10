رونالدو يتحدى ميسي ويهاجم الريال بضراوة

المصدر: د ب ا

دعا اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، غريمه التاريخي ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، للمجيء واللعب لأحد الأندية في إيطاليا لكي يستمر مسلسل التحدي بينهما، كما أكد أن نادي السيدة العجوز أفضل من ناديه السابق ريال مدريد.

وأجرى رونالدو مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان يفتقد ميسي، أجاب قائلا: "لا، لقد لعبت في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفزت مع منتخب بلادي في الوقت الذي كان هو لا يزال فيه موجودا في إسبانيا، ربما يحتاج لي هو بشكل أكبر، بالنسبة لي الحياة هي التحدي، هي تروق لي ويروق لي أن أجعل الناس سعداء، أرغب في أن يأتي إلى إيطاليا يوما ما مثلما فعلت أنا، فليقبل التحدي، ولكن إذا كان هو سعيدا هناك فأنا أحترم هذا، إنه لاعب رائع وشخص جيد، هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد".

وتحدث رونالدو أيضا عن جائزة الكرة الذهبية، حيث قال: "أعتقد أنني أستحقها في كل عام، أنا أعمل من أجل هذا ولكن إذا لم أفز فهذا ليس نهاية العالم، لقد قمت في الملعب بكل ما يمكنني من أجل الفوز بها، الأرقام لا تكذب ولكن لا أعتقد أنني أشعر بقدر أقل من السعادة لأنني لم أفز".

وأضاف: "لدي أصدقاء رائعين وعائلة وألعب في أحد أفضل الأندية، هل تعتقد أنني سأذهب إلى المنزل وأبدأ في البكاء؟، بالطبع أشعر بالإحباط ولكن الحياة ستستمر وسأعمل بقوة، ولذلك أهنئ مودريتش لقد استحقها ولكن في العام القادم سأفعل كل ما يمكن من أجل العودة إلى هناك من جديد، هل هذا مفهوم؟".

وأشار رونالدو إلى أن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لا يجب أن يشكل هوسا بالنسبة ليوفنتوس، وأكمل قائلا: "لا يجب أن يكون هوسا ولكن هذا الفريق قوي للغاية".

وأوضح النجم البرتغالي أن نادي يوفنتوس يتمتع بروح الجماعية بشكل أكبر من أي فريق آخر، وقال: "ليس من العدل التحدث فقط عن البعض ولكن يمكنني أن أقول إن هذا الفريق هو أفضل فريق لعبت معه، نحن فريق واحد هنا، في أماكن أخرى يشعر أحدهم بأنه أكبر من الآخرين ولكن هنا جميعنا على نفس الخط، اللاعبون متواضعون ويرغبون في الفوز".

وتابع رونالدو قائلا: "إذا لم يسجل ديبالا أو ماندزوكيتش فستراهم سعداء ويبتسمون، هذا الأمر يبدو لي جميلا، لقد أدركت الفرق، رغم أن اللاعبين في ريال مديد يتمتعون بالتواضع أشعر بأن اللاعبين هنا أكثر تواضعا، يختلفون تماما عن ريال مدريد، الجميع هنا عائلة واحدة".

وعن احتمالية مواجهة ريال مدريد بقميص يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا، أشار رونالدو قائلا: "بالنسبة لي لا يوجد فارق، الماضي هو الماضي، الآن أرغب في الفوز من أجل يوفنتوس، يجب علي أن أدافع عن هذه الألوان ولا يهم أي شيء آخر، إذا لعبت أمام ريال مدريد سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وأكد رونالدو أن يوفنتوس لا يحتاج إلى ضم لاعبين آخرين، وذلك ردا على شائعات انضمام مارسيلو وايسكو، نجمي ريال مدريد، إلى صفوف السيدة العجوز في المستقبل.

واختتم قائد منتخب البرتغال حديثه قائلا: "أراهم يتحدثون عن خاميس (رودريجيز) و(غاريث) بيل و(ماركو) أسينسيو، لكي أكون صادقا يوفنتوس لا يحتاج إلى لاعبين آخرين، عليك أن تتحدث مع الرئيس، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، مارسيلو قوي ونحن نفتح الباب أمام اللاعبين الجيدين ومارسيلو أحدهم".