نابولي يؤكد استعداده لمواجهة ليفربول برباعية في فروزينوني

المصدر: أ ف ب

حقق نابولي، وصيف بطل الموسم الماضي، الأهم وأكد استعداده لمواجهة مضيفه ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل عندما تغلب على ضيفه فروزينوني 4-صفر السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم نابولي النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين عبر البولندي بيوتر زيلينسكي (ق7) والجزائري آدم وناس (ق40)، قبل أن يضيف مواطن الأول أركاديوش ميليك ثنائية في الثاني (ق68 و84).

وواصل نابولي صحوته المحلية بتحقيقه الفوز الثاني تواليا والـ11 هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 35 نقطة وأعاد الفارق إلى 8 نقاط بينه ويوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة والذي كان حسم "دربي إيطاليا" أمام ضيفه إنتر ميلان 1-صفر الجمعة في افتتاح وقمة المرحلة.

كما عزز نابولي معنويات لاعبيه قبل القمة الحاسمة ضد ليفربول الثلاثاء في أنفيلد رود في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يسعى فيها لتفادي الخسارة لبلوغ ثمن النهائي.

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام باريس سان جرمان الفرنسي و3 نقاط أمام ليفربول الثالث، والذي ضرب بقوة بدوره اليوم بفوزه الكبير على مضيفه بورنموث 4-صفر بينها "هاتريك" لنجمه الدولي المصري محمد صلاح.

وأراح مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي العديد من الركائز الأساسية في الفريق ترقبا لمواجهة ليفربول، فغاب المدافع الإسباني راوول ألبيول وجلس البلجيكي دريس ميرتنز وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا والإسباني خوسيه كايخون والبرتغالي ماريو روي والصربي نيكولا ماكسيموفيتش على مقاعد البدلاء.

وفرض نابولي أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية وبكر بالتسجيل عبر زيلينسكي بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من لورنتسو إينسينيي فأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ماركو سبورتييلو (ق7).

وكاد الدولي الكوستاريكي جويل كامبل يدرك التعادل للضيوف بتسديدة ساقطة كادت تخدع الحارس أليكس ميريت الذي أبعدها من باب المرمى قبل ان يلتقطها (ق30).

وأضاف وناس هدفا ثانيا رائعا عندما تلقى كرة من المدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي فسددها قوية بيسراه من نحو 25 مترا أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس (ق40)، وهو الهدف الثاني لوناس هذا الموسم.

وكاد ميليك يضيف الهدف الثالث عندما تلقى كرة رأسية من مواطنه زيلينسكي أمام المرمى فسددها على الطائر من نقطة الجزاء لكنها ارتطمت بالمدافع ماركو كابوانو وتحولت إلى ركنية لم تثمر (ق45).

وتابع نابولي سيطرته مطلع الشوط الثاني وكاد إينسينيي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية أبعدها الحارس سبورتييلو (ق49)، قبل أن يمرر وناس كرة عرضية سهلة لمواطنه فوزي غلام أمام المرمى تابعها فوق العارضة (ق49).

وأنقذ سبورتييلو مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة إينسينيي إثر تمريرة رائعة من وناس (ق64)، وتابع تألقه وأبعد كرة قوية لوناس إلى ركنية كانت مصدر الهدف الثالث بعدما انبرى لها غلام وتابعها ميليك برأسه داخل المرمى (ق68).

وختم ميليك المهرجان عندما استغل كرة عرضية من داخل المنطقة لغلام تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (ق84).

ورفع ميليك رصيده إلى 7 أهداف فلحق بزميليه إينسينيي وميرتنز إلى المركز السادس على لائحة الهدافين.

روما يواصل نزيف النقاط

وواصل روما نزيف النقاط للمباراة الثالثة تواليا بسقوطه في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي وكانت أمام مضيفه كالياري 2-2.

وكان روما في طريقه إلى تحقيق فوزه السادس هذا الموسم والأول منذ تغلبه على سمبدوريا 4-1 في المرحلة الثانية عشرة في 11 نوفمبر الماضي، بعدما تقدم في الشوط الأول بهدفي براين كريستانتي (ق14) والصربي ألكسندر كولاروف (ق41).

لكن كالياري قلب الطاولة في الشوط الثاني بتقليصه الفارق عبر المولدافي أرتور يونيتا (ق84)، قبل أن يدرك له ماركو ساو التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع روما رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة عن سمبدوريا الذي تعادل مع مضيفه لاتسيو الخامس 2-2 في مباراة صاخبة.

وسجل للاتسيو الذي تعادل للمرة الرابعة تواليا فرانشيسكو أتشيربي (ق79) وتشيرو ايموبيلي (ق90+6 من ركلة جزاء) ولسمبدوريا فابيو كوالياريلا (ق21) وريكاردو سابونارا (ق90+9).

وتختتم المرحلةاليوم بلقاءات ساسوولو مع فيورنتينا، وإمبولي مع بولونيا، وبارما مع كييفو، وأودينيزي مع اتالانتا، وجنوى مع سبال، وميلان مع تورينو.