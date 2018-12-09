«أبوظبي الرياضية» في قلب «ليبرتادوريس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعد تغطية أبوظبي الرياضية لنهائي ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت الليلة بشكل موسع، واحدة من أكبر التغطيات التي تقدمها القناة، وذلك لأهميته البالغة، وبوصفه أيضاً سيُنقل حصرياً على أبوظبي الرياضية فقط صاحبة حقوق المباراة في الشرق الأوسط.

‎تبدأ تغطية المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم، على قناتي أبوظبي الرياضية الثانية والثالثة، عبر استوديو مباشر من أرض ملعب سانتياغو برنابيو، يتم فيه نقل كل ما يدور داخل أرض الملعب وخارجه، من أجواء محيطة، لا تزال تمثل أهمية خاصة للقاء، مع تقديم عدد من التقارير التي أعدت خصيصاً لتناول كل جوانب المباراة، بما يجعل المشاهد يعيش مع الحدث بالكامل.

‎ثم يلي استوديو البداية للتحليل الفني للمباراة، وكان وفد قنوات أبوظبي الرياضية، قد وصل أول من أمس، إلى مدريد، مكوناً من أسامة الأميرى مذيعاً ومقدماً للاستوديو، ومعه في التحليل على المباراة، كل من زبير بية وخالد بيومي، فيما سيكون التعليق على المباراة، بصوت المعلق الكبير علي سعيد الكعبي، والمراسل كريم الطرهوني، وفي الإعداد للاستوديو، يوجد نبيل القابسي، والاستوديو سيكون من إخراج أسامة هويدي، ومعهم للإنتاج عبد الله البلوشي.