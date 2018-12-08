دورتموند يعزّز صدارته لـ "البوندسليغا" والبايرن ينتزع الوصافة

المصدر: أ ف ب

تابع بوروسيا دورتموند سلسلة انتصاراته بحسمه دربي إقليم الرور أمام جاره ومضيفه شالكه 2-1، في حين واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وانتزع المركز الثاني مؤقتا بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ 3-صفر، السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ، الذي بات مطارده المباشر مؤقتا بعدما استغل خسارة لايبزيغ أمام مضيفه فرايبورغ، لينتزع المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، الذي يستضيف شتوتغارت الأحد في ختام المرحلة.

دورتموند يحسم دربي الرور

في المباراة الأولى على ملعب "فيلتنس ارينا" في غيلسنكيرشن، واصل بوروسيا دورتموند انطلاقته التاريخية في الدوري في سعيه للقب التاسع في تاريخه والأول بعد ثنائيته موسمي 2010-2011 و2011-2012، بتحقيقه الفوز الحادي عشر هذا الموسم والخامس تواليا وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن في البوندسليغا.

وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الأول على شالكه في عقر داره منذ 26 أكتوبر 2013 بفضل هدفي الدنماركي توماس ديلايني (7) والإنجليزي جايدون سانشو (74) مقابل هدف للإيطالي دانيال كاليوري (61 من ركلة جزاء).

ويعد "ريفيير دربي" من الأكثر حماوة في العالم بين فريقين تعود جذور جماهيرهما الى عمال المناجم.

وبكر بوروسيا دورتموند بالتسجيل عبر المهاجم الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة السابعة بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من ماركو ريوس.

ونجح شالكه في إدراك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها الدولي المغربي أمين حارث إثر عرقلته داخل المنطقة من ماركو ريوس وبعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر"، فانبرى لها الإيطالي دانيال كاليوري بنجاح (ق61).

وأعاد الدولي الإنجليزي الواعد جادون سانشو التقدم لبوروسيا دورتموند بعد مجهود فردي رائع في الجهة اليسرى، حيث تلاعب بمدافعين وتبادل الكرة مع البرتغالي رافايل غيريرو الذي هيأها له داخل المنطقة فتوغل قبل أن يسددها زاحفة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس رالف فاهرمان (ق74).

وأهدر رويس فرصة حسم النتيجة عندما توغل داخل المنطقة وانفرد بالحارس فتهرمان لكن تسديدته أبعدها الأخير بارتماءة رائعة قبل أن تتهيأ الكرة أمام سانشو الذي سددها قوية أبعدها الحارس بيمناه مرة أخرى قبل أن يشتتها الدفاع (ق79).

وحرم القائم الأيمن بوروسيا دورتموند من هدف ثالث برده كرة قوية لرويس من داخل المنطقة (ق83).

ثنائية ليفاندوفسكي

وفي الثانية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، تابع النادي البافاري صحوته بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 9 و27، وهدف للفرنسي فرانك ريبيري (ق56).

وهو الفوز الثاني تواليا لبايرن ميونيخ بعد الأول على مضيفه فيردر بريمن 2-1 في المرحلة الماضية، والذي جاء بعد تعثره في المباريات الثلاث الأخيرة (تعادلان وخسارة)، بتغلبه على مضيفه فيردر بريمن 2-1.

وكشر بايرن ميونيخ، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (28 بينها المواسم الستة الأخيرة)، عن أنيابه مبكرا ونجح في افتتاح التسجيل عبر ليفاندوفسكي بضربة رأسية مستغلا تمريرة عرضية من جوشوا كيميش (ق9).

وعزز ليفاندوفسكي تقدم فريقه بهدف ثان عندما استغل كرة مرتدة من العارضة سددها ليون غوريتسكا فتابعها بيمناه داخل المرمى (ق27).

وهو الهدف التاسع لليفاندوفسكي هذا الموسم فصعد إلى المركز الخامس على لائحة الهدافين.

وعزز الدولي الفرنسي لاسابق فرانك ريبيري تقدم النادي البافاري بالهدف الثالث في الدقيقة 56.

وفي الثالثة، أكرم فرايبورغ وفادة ضيفه لايبزيغ وصيف بطل الموسم قبل الماضي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نيلز بيترسن (ق12) ولوكا فالدشميدت (ق45+1 من ركلة جزاء) ومايك فرانتس (ق52).

وحقق باير ليفركوزن فوزا صعبا على ضيفه أوغسبورغ بهدف وحيد سجله الأرجنتيني لوكاس ألاريو (75).

وسقط فولفسبورغ في فخ التعادل أمام ضيفه هوفنهايم 2-2.

وكان فولفسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري إسحاق بلفوضيل (ق4)، ورد أصحاب الأرض بهدفين سجلهما البوسني إرمين بيتشاكتشيتش (ق29 خطأ في مرمى فريقه) ودانيال جينتشيك (ق31)، قبل أن يدرك الكرواتي أندري كراماريتش التعادل للضيوف (ق71).

ويلعب لاحقا هرتا برلين مع اينتراخت فرانكفورت.

ويلعب الأحد أيضا ماينتس مع هانوفر.