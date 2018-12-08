شاهد.. صلاح يكسب إعجاب الجميع بهذا السلوك

المصدر: البيان الالكتروني

أظهر الدولي المصري محمد صلاح روحه الجماعية العالية بعد مباراة ليفربول وبورنموث، التي سجل فيها 3 أهداف وانتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة.

لم يكن مفاجئا أن يفوز صلاح بجائزة "أفضل لاعب في المباراة"، لكن المفاجئ حقا هو أنه رفض تسلم الجائزة، وقرر منحها لزميله ميلنر، الذي، وفق "يورونيوز" لعب مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي كان يتحدث إلى نفس المراسل التلفزيوني.

وقال صلاح: "توقعاتي عالية، والكثير ينتظر مني أشياء مهمة أيضا، لكن المهم أن نكون في أعلى الترتيب".

"لن آخذ الجائزة، سأعطيها لميلنز، يجب أن أهنئه، وأتمنى لو نفوز ببطولة معا".

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