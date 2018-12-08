سواريز نجم استفتاء «سبورت فور أوول»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، نجم هجوم فريق الشارقة لكرة القدم، بلقب نجم الجولة 12 لدوري الخليج العربي في استفتاء «سبورت فور أوول» وحصل على 578 صوتاً، من تصويت الجمهور، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه حسين الشحات، مهاجم العين والذي حل ثانياً بـ148 صوتاً.

وجاء محترف النصر نيغريدو ثالثاً بـ52 صوتاً يليه الكولومبي تومي رييس من اتحاد كلباء «24 صوتاً»، ونال دياباتي من الإمارات «13 صوتاً».

وقام عبدالرسول عبدالله مدير شبكة سبورت فور أوول بزيارة نادي الشارقة لتتويج اللاعب، واستقبله محمد الحصان رئيس مجلس الإدارة، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بالنادي. الجدير بالذكر أن كلاً من محمد خلفان لاعب الفجيرة، وخلفان مبارك لاعب الجزيرة، فازا بالجائزة في الجولتين 10 و11 للدوري.