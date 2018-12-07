ريفر وبوكا يحطان في مدريد لخوض «النهائي الغريب»

المصدر: مدريد - أ ف ب

حطّ الغريمان الأرجنتينيان ريفر بلايت وبوكا جونيورز في العاصمة الإسبانية مدريد، تحضيراً للنهائي الغريب المرتقب بينهما بعد غد على ملعب «سانتياغو برنابيو» في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية.

وبعد أسبوعين على إرجاء هذه المباراة التي كانت مقررة في 24 نوفمبر على ملعب «مونيومنتال» التابع لريفر، لكنها رُحّلت بعد اعتداء مشجعي الأخير على حافلة بوكا قبيل وصولها إلى الملعب، تتحضر مدريد لاحتضان المباراة وسط تدابير أمنية مشددة بدأت منذ الخميس مع الحصة التمرينية الأولى لكل من الفريقين. وتبقى مسألة الأمن الهاجس الأساسي، وانطلاقاً من ذلك قررت السلطات الإسبانية ترحيل زعيم إحدى المجموعات المتشددة من مشجعي بوكا إلى الأرجنتين أمس مباشرة بعد وصوله إلى مدريد، وذلك بحسب ما ذكرت الشرطة.

ودعا اللاعبون أنفسهم إلى الهدوء على غرار المهاجم المخضرم لبوكا كارلوس تيفيز الذي قال: «أعتقد أن الناس أذكياء، يدركون أن هنا (في مدريد) ليس باستطاعتهم تخريب كل شيء.