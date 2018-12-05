ريفر بلايت يتوجّه إلى مدريد لخوض نهائي ليبرتادوريس

المصدر: بوينوس آيرس - أ ف ب

أعلن نادي ريفر بلايت الأرجنتيني، أن فريقه سيتوجه اليوم إلى مدريد لخوض مباراة الإياب في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم ضد غريمه بوكا جونيورز، على رغم معارضته السابقة لإقامتها خارج الأرجنتين.

وأوضح ريفر بلايت في بيان، أن فريقه سيتوجه إلى إسبانيا اليوم على متن رحلة تشارتر من مطار إيزيزا في ضواحي بوينوس آيرس.

أما بوكا، فلم يتم الإعلان رسمياً بعد عن موعد مغادرته إلى إسبانيا، لكن التقارير الصحافية المحلية ترجح قيامه بذلك ليل الثلاثاء/‏‏ الأربعاء، في أعقاب احتفالات يقيمها له أنصاره في حي بوكا. وباع كل من ريفر بلايت وبوكا جونيورز الاثنين خمسة آلاف بطاقة لمشجعيهما في الأرجنتين بسعر 84 دولاراً للبطاقة.