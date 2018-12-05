كوليندا: كرواتيا فخورة بك وتحبك يا لوكا

المصدر: زغرب - وكالات

هنأت كوليندا كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا​ اللاعب لوكا مودريتش بجائزة «الكرة الذهبية»، بنشر شريط فيديو مباشرة بعد الإعلان عن التتويج، حيث قامت بتهنئته على الإنجاز غير المسبوق في تاريخ البلد الصغير ووصفت نجم ريال مدريد بفخر الملايين من الكرواتيين بفضل ما حققه مع ريال مدريد والمنتخب وعلى الصعيد الشخصي.

وقالت رئيسة كرواتيا: «نيابة عن الشعب الكرواتي ونيابة عني أود أن أوجه التهنئة للوكا مودريتش على التتويج بجائزة الكرة الذهبية​». وأضافت: «أنت أصبحت قدوة لكل شباب وأطفال بلادك ولدي الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، وكرواتيا فخورة بك وتحبك يا لوكا».