انتفاضة «السترات الصفراء» تؤجل قمة سان جرمان ومونبلييه

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس إرجاء المباراة المقررة السبت المقبل بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر وضيفه مونبلييه في المرحلة السابعة عشرة، بطلب من الشرطة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية على خلفية احتجاجات مطلبية.

وقالت الرابطة في بيان «بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر».

وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم «السترات الصفراء»، اعتراضاً على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.