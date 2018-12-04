جراحة لقدم الهداف المشاغب

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، أن مهاجمه «المشاغب» دييغو كوستا الذي يعاني من آلام متكررة في القدم اليسرى، سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع في البرازيل، يتوقع أن تبعده لأسابيع.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الليغا: «سيخضع دييغو كوستا لعملية جراحية هذا الأسبوع بسبب الآلام التي يعاني منها في القدم اليسرى».

وأوضح، أن اللاعب «الذي سبق له الخضوع لعملية جراحية في العظمة الخامسة في مشط القدم اليسرى قبل 12 عاماً، عاوده الشعور بهذه الآلام»، مضيفاً: «بعد تقييم الخيارات المختلفة، تم اتخاذ القرار بأن تجرى العملية في البرازيل.