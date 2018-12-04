رئيس «ويفا» ينتقد فلسفة إنفانتينو

المصدر: دبلن-أ ف ب

جدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفرين أمس، انتقاده اقتراحات رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو إجراء تعديلات على كأس العالم للأندية واستحداث دوري جديد للأمم.

وقال تشيفيرين في مؤتمر صحافي تلا اجتماعاً للجنة التنفيذية للاتحاد في دبلن «هذه قضية مطروحة للنقاش منذ مارس الماضي، منذ أن تلقينا اقتراحات غريبة من الفيفا»، مضيفاً «ما زلنا نحاول الحصول على معلومات إضافية، ولم نتلق أياً منها».

ويدفع إنفانتينو في سبيل تعديل صيغة مونديال الأندية واستحداث دوري للأمم. وتشمل طروحات الرئيس السويسري للفيفا، رفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية من 7 إلى 24وإقامتها مرة كل أربعة أعوام بدلاً من مرة سنوياً، واستحداث دوري عالمي للأمم كل عامين، مع وعد بعائدات من مستثمرين لهاتين المسابقتين تصل إلى 25 مليار دولار على مدى 12 عاما، وتوزيعها على الأندية والاتحادات القارية.

ولم يخف الاتحاد القاري معارضته للاقتراحات، لاسيما وأنها قد تشكل تهديداً لمسابقتين ينظمهما: دوري أبطال أوروبا، ودوري الأمم (للمنتخبات) الذي تقام نسخته الأولى هذا الموسم.

وأرجأ الفيفا في أكتوبر الماضي اتخاذ أي قرار بشأن الطروحات الجديدة، وشكل لجنة مهمتها دراستها والتقدم بـ «اقتراحات ملموسة» من المتوقع أن تعرض أمام اجتماعه المقبل في مارس.

وقال تشيفيرين الإثنين «لا تزال لدينا الكثير من الصعوبات المتعلقة بهذين الاقتراحين»، لا سيما مونديال الأندية الذي سيتم «تمويله من صندوق (استثماري) لا نعرف شيئاً عن أصوله أو الأشخاص الذين يدعمونه».وأعرب رئيس «ويفا» عن أمله في الحصول على مزيد من المعلومات قبل الاجتماع المقبل للفيفا المقرر في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.