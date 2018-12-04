«فار» يحكم دوري الأبطال

المصدر: دبلن- أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاثنين، أن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار)، ستستخدم بدءاً من الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، بدلاً من الانتظار حتى الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد أكد سابقاً، عزمه على استخدام التقنية المثيرة للجدل، في المسابقة القارية الأهم، بدءاً من موسم 2019-2020.

إلا أن رئيس الاتحاد، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، قال بعد اجتماع للجنة التنفيذية في دبلن «إذا كنا نستطيع القيام بهذا قبل ذلك، فلم الانتظار؟»، مشدداً على أن الاتحاد لا يمكنه «تحمل ارتكاب أي خطأ»، في حال كان قادراً على بدء استخدام هذه التقنية قبل الموعد الذي سبق له تحديده.

وأضاف «نحن مستعدون لاستخدام تقنية «الفار» في وقت أبكر مما كان مخططاً له. ونعتقد بأنها ستكون مفيدة لمسابقاتنا، حيث إنها ستوفر مساعدة قيّمة للحكام، وستسمح بخفض عدد القرارات غير الصحيحة».