هيوز يسقط في اختبار ساوثمبتون

المصدر: لندن- ف ب

أعلن نادي ساوثمبتون الإنجليزي لكرة القدم إقالة مدربه الويلزي مارك هيوز من منصبه إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وأصدر النادي الجنوبي بياناً جاء فيه «نود أن نوجه شكرنا إلى مارك وجهازه الفني للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال تواجدهم في سانت ماريز (ملعب ساوثمبتون)».وأضاف «البحث جار حالياً عن مدرب جديد لأخذ النادي قدماً».

وكان هيوز استلم منصبه في 14 مارس عام 2018 حتى نهاية الموسم قبل أن يوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات في 25 مايو الماضي.

ونجح هيوز في انتشال فريقه وتفادى الهبوط في الموسم الماضي لكنه يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر.ولم يحقق الفريق بإشراف هيوز سوى 3 انتصارات في 22 مباراة منذ استلامه منصبه.