البارسا والريال في مأمن من المفاجآت

المصدر: مدريد- أ ف ب

يبدو برشلونة وريال مدريد في مأمن من المفاجآت عندما يستضيفان كولتورال ليونيسا ومليلية في إياب دور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بينما سيكون إسبانيول مطالباً بقلب تخلفه ذهاباً أمام قادش 1-2.

وتقام منافسات الإياب اليوم وغداً، ويبدو فيها برشلونة متصدر ترتيب الدوري وبطل الكأس في المواسم الأربعة الأخيرة، في وضع أفضلية لدى استضافته كولتورال (درجة ثالثة) غداً على ملعبه كامب نو، بعد فوزه ذهاباً خارج أرضه 1-صفر.

ويتوقع أن يلجأ مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي لإراحة العديد من لاعبيه الأساسيين، لاسيما وأن مباراة الكأس تأتي قبل أيام من خوضه دربي المدينة ضد مضيفه إسبانيول السبت في الدوري المحلي.

وسيكون ريال أكثر المرتاحين في الإياب لتقدمه برباعية نظيفة على مليلية ذهاباً، وهو يستضيفه الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو.