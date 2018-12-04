مصائب سيراليون فوائد عند كينيا وغانا في أمم أفريقيا 2019

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس، استبعاد سيراليون من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ما يضمن لكينيا وغانا بلوغ النهائيات المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد القاري في بيان مقتضب، نشر أمس «قررت اللجنة التنفيذية للكاف، في اجتماعها في 30 نوفمبر 2018 في أكرا، استبعاد سيراليون من تصفيات الأمم الأفريقية 2019، ويتم إلغاء جميع مبارياتها».

ولم يحدد الاتحاد السبب المباشر لإقصاء سيراليون، إلا أن ذلك يأتي في أعقاب عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي (فيفا)، على الاتحاد السيراليوني في أكتوبر، على خلفية التدخل الحكومي. وسبق للكاف أن أعلن في أكتوبر، إلغاء مباراتين مقررتين للمنتخب السيراليوني ضد غانا، في إطار التصفيات الأفريقية.